Botafogo x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Sul-Americana

Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Defensa y Justicia se enfrentam na noite desta quarta-feira (23), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. A volta está marcada para o dia 30, na Argentina. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de João Guilherme e comentários de Jorge Nicola ( veja a programação completa aqui ).

Na liderança isolada do Brasileirão, o Botafogo volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Invicto no torneio, o Alvinegro terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, e eliminou o Patronato por 3 a 1 (agregado) nos playoffs. Já nas oitavas de final, deixou para trás o Guaraní por 2 a 1 no placar agregado. Até aqui, foram quatro vitórias e seis empates.

Para o confronto, o técnico Bruno Lage deve mandar a campo um time alternativo, com o objetivo de preservar os seus principais jogadores na sequência de jogos no Brasileirão. Tiquinho, com lesão no joelho esquerdo, segue fora, mas Diego Costa, recém-contratado, pode aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Defensa y Justicia, que não entra em campo desde 8 de agosto, quando venceu o Emelec por 1 a 0, garantiu a classificação para as quartas de final após eliminar o Emelec por 3 a 1 no agregado. Na primeira fase, encerrou na liderança do Grupo F, com 15 pontos, cinco a mais que o América-MG, segundo colocado.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Di Plácido, Adryelson, Sampaio (Cuesta) e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Victor Sá), Luís Henrique e Diego Costa (Janderson). Técnico: Bruno Lage.

Defensa y Justicia: Bologna; Sant`Anna, Malatini, Cardona e Soto; Tripichio, Gutiérrez e Barbona; Solari, Togni e Nicolás Fernández. Técnico: Julio Vaccari.

Desfalques

Botafogo

Marçal será preservado, enquanto Patrick de Paula, Rafael e Luis Henrique, Gabriel Pires e Tiquinho, lesionados, estão fora.

Defensa y Justicia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?