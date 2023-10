Botafogo x Cuiabá: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (29), no Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo recebe o Cuiabá na noite deste domingo (22), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na liderança do Brasileirão com 59 pontos, sete a mais que o RB Bragantino, segundo colocado, o Botafogo volta a campo após empatar com o Athletico-PR por 1 a 1.

O técnico Lúcio Flávio deve repetir a escalação das últimas rodadas. Apenas Victor Sá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Luís Henrique é o mais cotado para assumir a vaga.

Do outro lado, o Cuiabá, no meio da tabela, com 37 pontos, vem de derrota para o Corinthians na última rodada. Para o confronto, o técnico António Oliveira terá todo o elenco à disposição.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Cuiabá soma três vitórias, contra duas do Botafogo, além de um empate. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Alvinegro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Luís Henrique e Tiquinho Soares.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Isidro Pitta (Wellington Silva), Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Botafogo

Victor Sá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Rafael, Patrick de Paula e Lucas Fernandes, lesionados.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?