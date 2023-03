Bom com os pés, Matheus Cunha acirra disputa com Santos no gol do Flamengo

Vitor Pereira quer goleiro jogando como líbero e jovem atleta tem se destacado nos treinos

A comissão técnica do Flamengo lançou um desafio para os goleiros da equipe: jogarem mais adiantados, trabalhando como uma espécie de líberos. Assim tem sido os treinos no Ninho do Urubu, seja com Santos, Matheus Cunha e Hugo Souza. E Cunha é quem tem mais se destacado neste quesito.

O jogo com os pés do goleiro de 21 anos vem chamando à atenção de Vitor Pereira. Diante do Fluminense, na última semana, Vitor Pereira decidiu dar uma oportunidade a Matheus Cunha e gostou da atuação do arqueiro, especialmente no trabalho como líbero.

Não foram poucas as vezes que Matheus Cunha jogou até mesmo fora da área. Em alguns momentos, ele esteve quase na linha do meio-campo. Em outro momento, a bola sobrou no meio, Matheuzinho se preparou para dominar, e o goleiro pediu para deixar com ele, que saiu jogando com boa qualidade.

O desempenho de Matheus Cunha, somado a queda de Santos, acirrou a disputa entre os dois de tamanha forma que Vitor Pereira pode optar pelo jovem goleiro nesta segunda-feira (13), diante do Vasco, no Maracanã.

A situação, no entanto, causou um pouco de estranheza, especialmente em pessoas próximas a Santos. No último confronto em que o goleiro foi titular, ele defendeu um pênalti, diante deste mesmo Vasco e foi responsável por uma grande defesa cara a cara com Nenê, que permitiu o Flamengo seguir no jogo. Na partida seguinte, Vitor Pereira segurou alguns titulares, entre eles o camisa 1. Cunha foi titular e agradou bastante.

Renovação em pauta

Matheus Cunha chegou ao Flamengo em 2021, aos 19 anos, vindo do São Paulo. De lá para cá, ele vem crescendo no Rubro-Negro e agora vive expectativa de ganhar uma sequência entre os titulares. Com contrato até dezembro desde ano, a renovação com o clube carioca está em andamento. O intuito de ambas as partes é pela extensão do vínculo.

Mais concorrência pela frente

Além de Santos, Cunha terá a concorrência do goleiro argentino Agustín Rossi, hoje emprestado ao Al Nassr da Arábia Saudita. Ele assinou um pré-contrato com o Flamengo e é esperado em julho.

Na Arábia, no entanto, o goleiro não vive grande fase. Contratado para ser titular na ausência de Ospina, que se lesionou, Rossi perdeu a posição para um jovem saudita de 21 anos e não tem entrado nos jogos. Segundo uma fonte da reportagem, ele está fora de forma e lento.