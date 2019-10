Melhor jovem da Bola de Ouro 2019 tem Vinícius Jr., João Félix e De Ligt favoritos

A France Football divulgou a lista dos indicados ao troféu Kopa, concedido ao melhor jogador de menos de 21 anos, um dos prêmios da Bola de Ouro

A France Football, dona do Bola de Ouro, publicou em seu Twitter os dez indicados para a segunda edição do Troféu Kopa, prêmio dado para o melhor jogador da temporada com menos de 21 anos. Dentre os favoritos, três nomes se destacam: Matthijs de Ligt, zagueiro da ; João Félix, atacante do Atlético de Madri e Vinicius Junior, brasileiro, atacante do . Outros nomes como Jadon Sancho e Kai Havertz correm por fora.

Não é a primeira vez que um brasileiro é indicado ao prêmio. No ano passado, Rodrygo, ainda no , não só estava entre os nomes elencados, mas acabou terminando no quarto lugar. No Troféu Kopa, jogadores que atuam fora da Europa podem ser premiados.

Félix e de Ligt também estão na lista dos 30 indicados a Bola de Ouro, e a disputa do prêmio deve ficar entre o holandês e português. Kylian Mbappé, vencedor da edição inaugural do troféu, completa 21 anos em outubro e, de acordo com regras estabelecidas pela France Football, não pode participar da disputa.

Esta é a quarta edição do prêmio da France Football desde que a revista separou sua premiação da Fifa. Os votantes que irão escolher o vencedor do Troféu Kopa são ex-jogadores que venceram a Bola de Ouro. Confira a lista completa dos indicados: