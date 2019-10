Bola de Ouro feminina 2019 tem Marta, Rapinoe, Bronze; veja todas as finalistas

Revista France Football divulgou, na tarde desta segunda-feira (21), as 20 finalistas do prêmio Bola de Ouro. A brasileira Marta está na lista

A France Football divulgou, na tarde desta segunda-feira (21), as 20 finalistas do prêmio Bola de Ouro feminina. Marta é a única representante brasileira na lista que conta também com Megan Rapinoe e Lucy Bronze.

Vencedora da edição de 2018 do prêmio, a norueguesa Ada Hegerberg, que defende as cores do , também está entre as indicadas, mesmo que não tenha entrado em campo durante a da por causa de problemas com a federação de seu país.

Megan Rapinoe, ganhadora do Fifa The Best em 2019, também concorre à Bola de Ouro. Ela é uma das favoritas. Ainda há outras três da seleção americana: Alex Morgan, Rose Lavelle e Tobin Heath.

Veja a lista das candidatas à Bola de Ouro:

Ada Hegerberg (Noruega) - Lyon

Alex Morgan ( ) - Orlando Pride

Amandine Henry (França) - Lyon

Dzenifer Marozsan ( ) - Lyon

Ellen White ( ) -

Kosovare Asllani ( ) - CD Tacón/

Lieke Martens ( ) -

Lucy Bronze (Inglaterra) - Lyon

Marta ( ) - Orlando Pride

Megan Rapinoe (Estados Unidos) - Reign FC

Nilla Fischer (Suécia) - Linköping City

Pernille Harder ( ) -

Rose Lavelle (Estados Unidos) - Washington Spirit

Sam Kerr ( ) - Chicago Red Stars

Sarah Bouhaddi (França) - Lyon

Sari van Veenendal (Holanda) -

Sofia Jakobsson (Suécia) - CD Tacón/Real Madrid

Tobin Heath (Estados Unidos) - Portland Thorns

Viviane Miedema (Holanda) -

Wendie Renard (França) - Lyon