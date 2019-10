Melhor goleiro da Bola de Ouro 2019: Alisson e Ederson entre os finalistas; veja a lista

Goleiros da seleção aparecem na lista de melhores do mundo. Dupla disputa com outros oito o prêmio da France Football sobre melhor da posição

A revista France Football divulgou, na tarde desta segunda-feira, os dez finalistas do troféu Lev Yashin, o qual premiará o melhor goleiro da temporada. Há dois brasileiros na lista: Alisson, do , e Ederson, do .

O troféu foi criado neste ano com a ideia de premiar o melhor goleiro. A revista adotou o nome do único goleiro a levar uma Bola de Ouro na história e fez uma seleta lista, a qual foi divulgada na tarde desta segunda-feira.

Alisson Becker, presente na lista dos 30 finalistas à Bola de Ouro, é um dos favoritos na disputa. Ele foi campeão da UEFA pelo Liverpool e venceu a pela seleção brasileira.

Ederson, reserva imediato de Alisson no , é outro brasileiro que aparece entre os candidatos. O atleta do Manchester City foi crucial para a conquista da Premier League pelo time de Pep Guardiola.

Veja, abaixo, a lista dos dez candidatos: