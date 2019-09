Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk são finalistas do The Best Fifa; Alisson e Ederson rivalizam

FIFA divulgou os finalistas para todas categorias da competição; Alisson e Ederson concorrem como melhores goleiros

Na manhã desta segunda-feira, a FIFA divulgou os finalistas em todas as categorias do prêmio The Best. Na mais esperada, o melhor jogador da temporada, nenhuma surpresa: Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk concorrem ao prêmio.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Em julho, a FIFA havia disponibilizado uma lista prévia com 10 jogadores que concorreriam ao prêmio. O não teve nenhum indicado nesta lista, nem Neymar, que ficou de fora do top 10 pelo 2º ano consecutivo. O atual dono do prêmio, o croata Luka Modric, também ficou de fora.

Os únicos brasileiros indicados nas prévias do The Best não conseguiram chegar ao top 3: Tite, na categoria melhor treinador de futebol masculino, e Matheus Cunha, no Prêmio Puskas. Mas o Brasil está presente em duas categorias: Silvia Grecco, torcedora do que leva seu filho cego ao estádio e narra as partidas para ele, concorre na categoria de melhores fãs. Ela está no páreo com os torcedores holandeses na e com o uruguaio Justo Sanchéz, que torce para o maior rival do seu clube de coração por comta de seu falecido filho.

Na outra categoria com brasileiros, o país tem dois finalistas: Alisson e Ederson concorrem como melhores goleiros do ano contra o alemão Marc Ter Stegen. Alisson foi eleito o melhor goleiro da temporada pela UEFA depois de ter se destacado no gol do no título da e pelo Brasil na conquista da .

Ele foi o goleiro com mais clean sheets (jogos sem sofrer gols) na Premier League e sofreu apenas um gol na competição sul-americana. Ederson, por outro lado, é inquestionável o goleiro titular do , de Pep Guardiola. Natural de Osasco, o camisa 31 do City ajudou o clube na conquista de mais um título inglês na temporada passada.

Confira todos os finalistas:

Melhor jogador: Lionel Messi ( ), Cristiano Ronaldo ( ), Virgil Van Dijk (Liverpool)

Melhor jogadora: Megan Rapinoe (Reign FC), Alex Morgan (Orlando Pride), Lucy Bronze ( )

Melhor treinador (futebol masculino): Pep Guardiola ( ), Jurgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino ( )

Melhor treinador (futebol feminino): Jill Ellis ( ), Phil Neville ( ), Sarina Wiegman ( )

Mais artigos abaixo

Melhor Goleiro: Alisson (Liverpool), Ederson (Man City), Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona)

Melhor Goleira: Hedvig Lindahl ( ), Christiane Endler ( ), Sari van Veenendaal (Atletico Madrid)

Lionel Messi (Barcelona), Juan Fernando Quintero ( ), Daniel Zsori (Debrecen)