Boca Juniors x Atlético Tucumán: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Partida acontece neste domingo (28), pela 16ª rodada do Campeonato Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Atlético Tucumán se enfrentam neste domingo (28), às 18h (de Brasília), na La Bambonera, pela 17ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, e do Star+, no streaming.

Na décima posição, com 23 pontos conquistados, o Boca Juniors busca emplacar a segunda vitória consecutiva após bater o Defensa y Justicia por 1 a 0.

Do outro lado, o Tucumán, líder do campeonato com 32 pontos, chega embalado com a goleada aplicada sobre o Barracas Central por 4 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Zambrano, Rojo e Fabra; Ramírez, Varela e Fernández; Romero, Vazquez e Villa.

Possível escalação do Atlético Tucumán: C. Lampe; M. Garay, B. Bianchi, M. Capasso, G. Risso Patrón; R. Tesuri, G. Acosta, J. Pereyra, Eugenio Horacio Isnaldo; Cristian Matías Menéndez e R. Ruiz Rodríguez.

Desfalques da partida

Atlético Tucumán:

Sem desfalques.

Boca Juniors:

Sem desfalques.

Quando é?

JOGO Boca Juniors x Atlético Tucumán DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL La Bombonera - Buenos Aires, Argentina HORÁRIO 18h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético Tucumán

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tigre 0 x 0 Tucumán Campeonato Argentino 17 de agosto de 2022 Tucumán 4 x 0 Barracas Central Campeonato Argentino 24 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tucumán x Banfield Campeonato Argentino 5 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília) San Lorenzo x Tucumán Campeonato Argentino 10 de setembro de 2022 18h (de Brasília)

Boca Juniors

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 0 x 0 Rosario Campeonato Argentino 18 de agosto de 2022 Defensa y Justicia 0 x 1 Boca Juniors Campeonato Argentino 22 de agosto de 2022

Próximas partidas