Boca Juniors x Sarmiento ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste domingo (2), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Sarmiento se enfrentam na noite deste domingo (2), às 21h30 (de Brasília), no La Bombonera, em Buenos Aires, pela 22ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Classificado às oitavas de final da Libertadores, o Boca Juniors volta a sua atenção para a disputa do Campeonato Argentino. No meio da tabela, com 28 pontos, a equipe busca a vitória após a derrota por 4 a 0 para o Godoy Cruz.

Do outro lado, o Sarmiento, que nunca venceu o rival - até aqui foram seis derrotas e um empate - busca encerrar o jejum histórico. Também com 28 pontos, o time goleou o Tucuman por 4 a 1 na última rodada.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Sergio Romero, Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Jorge Nicolás Figal, Valentín Barco, Cristian Medina, Pol Fernández, Alan Varela, Oscar Romero, Dario Benedetto, Martín Payero.

Sarmiento: Sebastián Meza, Manuel García, Juan Manuel Insaurralde, Franco Sbuttoni, Gonzalo Bettini, Jean Rosso, Emiliano Mendez, Sergio Quiroga, Gabriel Díaz, Luciano Gondou, Lucas Melano.

Desfalques

Boca Juniors

Não há desfalques confirmados.

Sarmiento

Sem desfalques confirmados.

Quando é?