Boca Juniors x Palmeiras: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa Libertadores

Nesta quinta-feira (28), o Verdão inicia a briga por uma vaga na final; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam na noite desta quinta-feira (28), a partir das 21h30 (de Brasília), em La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. A volta está marcada para o dia 5 de outubro, no Allianz Parque. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming, com narração de Paulo Andrade e comentários de Gian Oddi, Zinho e Carlos Eugênio Simon ( veja a programação completa aqui ).

Depois da derrota para o Grêmio por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras volta as atenções para a disputa da Libertadores. No torneio, o Verdão conquistou a classificação para a semifinal após eliminar o Atlético-MG por 1 a 0 (agregado) nas oitavas de final e o Deportivo Pereira por 4 a 0 (agregado) nas quartas. Na primeira fase, a equipe terminou na liderança do Grupo C, com 15 pontos.

"Este jogo já passou, parabéns ao Grêmio. Agora vamos nos preparar para o próximo jogo, decisão. Estamos muito felizes por estar nela mais uma vez e temos muita intenção de estar na final", disse Abel Ferreira.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Boca Juniors terminou a primeira fase da Libertadores na liderança do Grupo F, com 13 pontos, cinco a mais que o Deportivo Pereira, segundo colocado. No mata-mata, passou pelo Nacional nos pênaltis por 4 a 2 nas oitavas de final, além do Racing por 4 a 1 também nas penalidades nas quartas. Quem avançar terá pela frente na decisão o vencedor de Internacional x Fluminense .

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Blondel, Figal, Rojo e Fabra; Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández; Advíncula, Cavani e Janson. Técnico: Jorge Almirón.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Boca Juniors

Palmeiras

Dudu, recuperando-se de uma cirurgia no joelho, está fora.

Quando é?