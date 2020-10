Bielsa vs Guardiola: Como El Loco influenciou uma revolução no futebol

O duelo deste sábado, 4, entre Leeds e Manchester City será o primeiro em outro oito anos entre os dois treinadores e amigos

O primeiro encontro entre Marcelo Bielsa e Pep Guardiola é um daqueles fatos que entrou para a história do folclore do futebol.

O espanhol estava considerando se tornar treinador ainda no fim de sua carreira como jogador e seu companheiro de , Gabriel Batistuta, sugeriu que ele fosse conversar com Bielsa, ex-treinador da .

Os dois se encontraram na fazenda de Bielsa, em Rosario, em 2009. O simples bate-papo se tornou uma conversa de 11 horas sobre todos os aspectos do jogo. Desde então, compartilham um respeito mútuo.

"Nós conversamos sobre futebol e aquela conversa me fez pensar que ele realmente pensava futebol", disse o treinador do nas vésperas do primeiro encontro entre eles em oito anos. O Manchester City visitará o Leeds no Elland Road neste sábado, 4 de outubro, às 13h30 (de Brasília).

Já se foram 11 anos desde aquela primeira conversa entre eles, que hoje trabalham há apenas 72 quilômetros de distância, mas a amizade continua forte. Os dois sempre se falam, normalmente por telefone, e Guardiola, inclusive, foi o primeiro a parabenizar o argentino pelo título da Championship na temporada passada.

"Ele é uma pessoa incrível", disse o espanhol após o título do Leeds na segunda divisão inglesa. "Ele é muito especial. Na minha opinião, será incrível para o futebol inglês tê-lo na Premier League na próxima temporada".

Guardiola sempre cita Johan Cruyff e Bielsa como maiores influenciadores no seu estilo de jogo e na sua carreira como treinador. Fora dos gramados, compartilham a mesma forma de lidar com o "barulho" ao redor do futebol. Dentro de campo, a filosofia de futebol é de ataque com controle e movimentação, embora o Bielsismo e o Guardiolismo sejam completamente diferentes.

A equipa de Bielsa alia o trabalho árduo ao futebol puro e rápido. As super estrelas de Guardiola, por outro lado, dominam no terço final do campo até que possam encontrar uma brecha na defesa adversária.

No último encontro entre os dois amigos, o venceu o com três gols em 25 minutos para garantir o título da de 2012. Depois do apito final, Bielsa conversou com Guardiola sobre as informaçõs que tinha sobre o Barça, com o espanhol replicando: "Você conhece meu time melhor do que eu".

Em três encontros, Bielsa nunca venceu. São duas vitórias de Guardiola e um empate, justamente no primeiro duelo entre eles. "As lembranças que tenho são de que conseguiram neutralizar nossa tentativa de nos impor", disse o argentino sobre os duelos com o amigo.

“Nunca me sinto confortável para falar sobre as fraquezas de um oponente”, disse ele aos repórteres. “A temporada ainda é muito curta e é difícil tirar conclusões se eles estão mais fracos do que antes".

Muitos dos princípios que a dupla discutiu em seu primeiro encontro na Argentina permanecem em seus respectivos sistemas de jogo até hoje, embora Bielsa admita que não previu o sucesso do treinador.

“Quem poderia ter imaginado tais feitos?” ele disse. “Provavelmente podemos dizer que essa pessoa inteligente criará o melhor time do mundo.” Guardiola não vai subestimar seu mentor indo para o jogo de sábado, e o professor pode apenas dar outra aula para seu aprendiz.