Bielsa, "amor e ódio" que fizeram atacante do Leeds 'explodir' na subida à Premier

Atacante Patrick Bamford destaca a singularidade do treinador argentino e seu perfeccionismo, que muitas vezes irrita os atletas

Depois de 16 anos fora da elite inglesa, o tradicional Leeds United está de volta à Premier League. Depois de bater na trave na temporada passada, o time comandado por Marcelo Bielsa voltou à primeira divisão e ainda foi campeão da segundona. O atacante do , Patrick Bamford, falou sobre as pecualiaridades do treinador argentino e revelou que tem uma "quase uma relação de amor e ódio" com o experiente e badalado treinador.

"É quase como uma relação de amor e ódio porque ele exige muito de nós, e eu sei que esse grupo reclama muito. Com o técnico todo diz que não vê muito o lado pessoal dele", falou Bamford à LUTV, canal oficial do Leeds.

Ainda assim, Bamford destaca o respeito e admiração que Bielsa tem nos vestiários do Elland Road e classificou o período do treinador como uma "transformação" para o clube.

Mais times

"No fundo nós sabemos que ele está tirando o melhor de nós, ele melhorou a todos nós como jogadores e você consegue ver essa transformação que ele fez no time.

Bamford foi o principal artilheiro do Leeds nessa temporada de promoção. Em 45 jogos, o inglês balançou as redes 16 vezes e deu quatro assistências. Curiosamente, Bamford foi apenas o nono jogador a fazer mais gols na temporada da Championship. O Leeds teve o segundo melhor ataque do campeonato com 77 gols marcados o que mostra a "rotatividade" de gols da equipe de Bielsa.

Mais artigos abaixo

O técnico de 65 anos já coleciona histórias memoráveis no Leeds e seu estilo peculiar quase levou o clube do nordeste da à elite na temporada passada. Criticado por muitos, pelas suas decisões curiosas, Bielsa ficou mais um ano no clube e fez uma campanha que encheu de orgulho a cidade inglesa.

Bamford reconheceu a importância de Bielsa em toda essa história e classificou-o como um "cara amável" que fez muito pelo time.

"Foi pura determinação e vontade que ele teve de atingir o objetivo com a gente e agora é possível vê-lo relaxado. Ele é um cara muito amável e todo o time deve muito a ele", declarou Patrick.