Benzema tem início que impressiona até a "nível" Messi e Cristiano Ronaldo

Voando no Real Madrid, o francês vai fazendo início de temporada histórico na La Liga

Muitos disseram que a La Liga perderia boa parte de seu brilho após as saídas de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Mas um jogador parece estar dando conta do recado de substituir a dupla, ao menos quando falamos de números: Karim Benzema.

Aos 33 anos, o atacante vive o melhor início de temporada de sua carreira pelo Real Madrid. São incríveis oito gols e sete assistências em seis jogos pelo Campeonato Espanhol 2021/22 para o francês, uma marca única até mesmo quando falamos de dois dos maiores artilheiros da história.

Formando grande parceria com Vinícius Jr. neste começo de La Liga, é o grande pilar ofensivo de um Real que impressiona até o momento: cinco vitórias, um empate e uma média de mais de três gols por jogo.

Segundo dados do estatístico Mister Chip, Benzema, com seus oito gols e sete assistências, chegou em uma marca que nem Messi e Cristiano Ronaldo conseguiram obter em suas tantas temporadas atuando na Espanha. Ou seja: superou dois dos maiores de todos os tempos. E isso é só o começo.

#OJOALDATO - Benzema es el PRIMER jugador con al menos 7 goles y al menos 7 asistencias en las 6 primeras jornadas de La Liga en el Siglo XXI.



Ni Messi llegó tan lejos en goles y asistencias en su momento de máximo esplendor. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 22, 2021

Com os dois gols nesta quarta-feira (22), em vitória por 6 a 1 sobre o Mallorca, chegou a outra grande marca: ultrapassou os 200 gols pela La Liga, ficando no mesmo patamar de lendas como Di Stéfano, Raúl e Hugo Sánchez.

JUGADORES CON 200+ GOLES EN LA LIGA



473 MESSI

311 CRISTIANO

253 ZARRA

234 HUGO SANCHEZ

228 RAÚL

227 DI STEFANO

221 CÉSAR

219 QUINI

211 PAHIÑO

200 BENZEMA — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 22, 2021

É claro que ainda estamos no começo de temporada e essa média de mais de duas participações em gol por jogo deve cair. Mesmo assim, trata-se de uma marca histórica, que poucos jogadores conseguiriam fazer. E com Benzema jogando ao lado de nomes como Vini Jr., Rodrygo, Camavinga, Valverde e o trio Modric, Casemiro e Kroos, deve continuar fazendo muitos gols. Resta saber se as marcas "inquebráveis" de Messi e Cristiano estão correndo perigo.

O Real Madrid de Karim Benzema volta aos gramados neste sábado (25), às 16h (de Brasília), diante do Villarreal, em partida válida pela sétima rodada da La Liga.