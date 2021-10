Benfica x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quarta-feira (20), pela terceira rodada do grupo E da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Benfica e Bayern de Munique entram em campo nesta quarta-feira (20), no Estádio da Luz, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo E da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space e do HBO Max, plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x Bayern de Munique DATA Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 LOCAL Estádio da Luz, Lisboa - POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bayern quer a vitória para seguir confortável na liderança do grupo / Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo Space e pelo HBO Max, plataforma de streaming. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Benfica busca mais uma vitória diante de sua torcida para seguir firme na luta por uma vaga na próxima fase da Champions League.

O técnico Jorge Jesus não poderá contar com Lazaro, lesionado. Além disso, Seferovic também está no departamento médico.

Do outro lado, o Bayern de Munique quer manter 100% de aproveitamento na competição europeia.

Os bávaros têm dúvidas quanto à condição física de Alphonso Davies, enquanto Pavard retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Verissimo, Otamendi, Vertonghen; Gilberto, Weigl, Mario, Grimaldo; Silva, Yaremchuk, Nunez.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Sule, Upamecano, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Trofense 1 x 2 Benfica Taça de Portugal 16 de outubro de 2021 Benfica 0 x 1 Portimonense Campeonato Português 3 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vizela x Benfica Campeonato Português 24 de outubro de 2021 14h (de Brasília) Vitória SC x Benfica Taça de Portugal 27 de outubro de 2021 15h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayer Leverkusen 1 x 5 Bayern de Munique Bundesliga 17 de outubro de 2021 Bayern de Munique 1 x 2 Eintracht Bundesliga 3 de outubro de 2021

Próximas partidas