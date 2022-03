Bayern x RB Salzburg: escalação, desfalques e mais do jogo da Champions League 21/22

Bayern de Munique e RB Salzburg entram em campo nesta terça-feira (8), na Allianz Arena, em partida válida pelo duelo de ida das oitavas de final da Champions League, a partir das 17h (do horário de Brasília).

Após empatarem por 1 a 1 no duelo de ida, na Áustria, as equipes entram em campo precisando de uma vitória simples para avançar na competição europeia.

Caso uma haja uma nova igualdade em Munique, o duelo irá para a prorrogação, podendo ser decidido apenas nos pênaltis.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern tem uma lista de importantes desfalques para o jogo desta terça: Tolisso, Neuer, Davies e Goretzka estão machucados.

Por outro lado, Thomas Muller está recuperado e deve iniciar entre os titulares, ao lado de Sane e Lewandowski no ataque.

O RB Salzburg, por sua vez, está em situação semelhante, já que Vallci, Koita, Diakite, Okoh, Sesko, Onguene, Okafor e Solet seguem no departamento médico.

Possível escalação do RB Salzburg: Kohn; Kristensen, Piatkowski, Wober, Ulmer; Camara; Capaldo, Aaronson, Seiwald; Adamu, Adeyemi.

Possível escalação do Bayern de Munique: Ulreich; Pavard, Sule, Hernandez; Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman; Muller, Sane; Lewandowski.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Bayern é favorito contra o RB Salzburg nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,18 no triunfo bávaro, $ 8 no empate e $ 12 caso os visitantes vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,33 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 3,40 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 26.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

DESFALQUES

RB SALZBURG:

BERNARDO: lesionado

BAYERN DE MUNIQUE:

ALPHONSO DAVIES: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bayern e RB Salzburg será transmitido ao vivo pelo Space, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming, nesta terça-feira (8). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.