Bayern mostra interesse em Mané e dá primeiros passos para tentar ter o atacante, diz TV

A temporada 2022/23 já começou para o Bayern de Munique, que está planejando reforçar o elenco. Depois de mais um título alemão, o clube começou a olhar para o mercado, e já até tem um favorito para ser sua contratação de peso: Sadio Mané.

Podendo perder alguns jogadores do elenco, o Bayern de Munique, sem querer deixar sua hegemonia na Alemanha acabar, está em busca de reforços. E, segundo a emissora local Sky Sport, o principal alvo dos bávaros é o atacante Sadio Mané, hoje no Liverpool.

De acordo com a emissora, os representantes do jogador senegalês de 30 anos já tiveram uma reunião com Hasan Salihamidzic, diretor do time alemão, que pediu a contratação do atacante, As conversas entre o jogador e os bávaros já se iniciaram, no entanto, não existe nenhuma negociação em andamento entre o Bayern e o Liverpool, time com o qual Mané tem vínculo até junho de 2023 - e não é a prioridade de renovação para o clube, que primeiro quer estender o vínculo de Mohamed Salah.

A insatisfação de Mané em ser colocado em segundo lugar pode ajudar o Bayern de Munique a contratá-lo ainda nesta janela de transferências. E, para isso, segundo o Sky Sports, os alemães estariam dispostos a abrir os cofres na hora de fazer uma proposta ao Liverpool.

A intenção do Bayern ao ir atrás de Mané é ter um potencial substituto para Serge Gnabry, que, mesmo tendo contrato também até o meio do ano que vem, tem propostas e pode deixar a equipe de Julian Nagelsmann nesta janela.

No Liverpool desde 2016, Sadio Mané é um dos grandes destaques da equipe, principalmente nas conquistas mais recentes, como a Tríplice Coroa de 2019. Ao todo, o senegalês marcou 118 gols em 265 partidas disputadas pelo clube - e 21 deste tentos foram marcados nesta temporada, apenas cinco a menos do que a melhor campanha do camisa 10, em 2018/19, quando colocou 26 bolas na rede.