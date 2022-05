Quais times estão classificados para a Champions League 2022/23?

A edição 2021/22 da Liga dos Campeões está se aproximando do fim, assim como a temporada do futebol europeu. Assim, as atenções já começam a se voltar para o que vem a seguir, e para quem está se classificando para cada competição europeia.

São apenas mais quatro times vivos na Champions e alguns campeões definidos nas ligas nacionais e, para deixar o torcedor em dia, a GOAL mostra quem já se classificou para a edição 2022/23 da maior competição de clubes da Europa.

Mais artigos abaixo

Dependendo de suas colocações e do coeficiente de suas ligas, os times vão direto para a fase de grupos ou entram em alguma fase preliminar da Liga dos Campeões, e a GOAL também te mostra como está a situação de cada equipe que se prepara para a próxima edição do torneio

Confira abaixo quem já está classificado para a Champions League 2022/23:

Confira abaixo quem já está classificado para a Champions League 2022/23: Quem já está classificado para a Liga dos Campeões 2022/23?

Getty Images

Fase de Grupos

Europa

Campeão da Liga dos Campeões

Campeão da Liga Europa

Espanha

Real Madrid (1º colocado)

Inglaterra

Manchester City

Liverpool

Itália

Milan

Inter de Milão

Napoli

Juventus

Alemanha

Bayern de Munique (1º colocado)

Borussia Dortmund

França

Paris Saint-Germain (1º colocado)

Portugal

Porto

Sporting

Outras ligas

Red Bull Salzburg (1º colocado na Áustria)

Rangers ou Celtis (quem for 1º colocado na Escócia)

*O Ajax- HOL já está classificado, mas espera a definição se entra na fase de grupos ou na terceira rodada de qualificação

Rodada da play-off

Shakhtar Donetsk (1º colocado na Ucrânia antes do encerramento antecipado da temporada 2021/22)

Trabzonspor (1º colocado na Turquia)

Terceira rodada da qualificação

Strum Graz (2º colocado na Áustria)

Benfica (3º colocado em Portugal)

Rangers ou Celtis (quem for 2º colocado na Escócia)

*O Ajax- HOL já está classificado, mas espera a definição se entra na fase de grupos ou na terceira rodada de qualificação

Segunda rodada da qualificação

Zurich (1º colocado na Suíça)

Dínamo Kiev (2º colocado na Ucrânia antes do encerramento antecipado da temporada 2021/22)

Primeira rodada da qualificação

Bodo/Glimt (1º colocado na Noruega)

Malmo (1º colocado na Suécia)

Ludogorets Razgrad (1º colocado na Bulgária)

Tobol (1º colocado no Cazaquistão)

Ferencvaros (1º colocado na Hungria)

Shakhtyor Soligorsk (1º colocado em Belarus)

Slovan Bratislava (1º colocado na Eslováquia)

Zalgiris (1º colocado na Lituânia)

Shamrock Rovers (1º colocado na Irlanda)

Shkupi (1º colocado na Macedônia do Norte)

RFS (1º colocado na Letônia)

Linfield (1º colocado na Irlanda do Norte)

Dinamo Batumi (1º colocado na Geórgia)

HJK (1º colocado na Finlândia)

Sheriff Tiraspol (1º colocado na Moldávia)

Hibernians (1º colocado em Malta)

KÍ (1º colocado nas Ilhas Faroe)

Lincoln Red Imps (1º colocado em Gibraltar)

Sutjeska Niksic (1º colocado em Montenegro)

The New Saints (1º colocado no País de Gales)

Rodada preliminar

Vikingur Reykjavik (1º colocado na Islândia)

Levadia (1º colocado na Estônia)

Por que a Rússia foi excluída da Liga dos Campeões 2022/23?

Ainda e 2022, com a invasão russa à Ucrânia, a Uefa e a Fifa impuseram sanções aos times da Rússia, principalmente proibindo-os de participar das competições organizadas pelas entidades. Assim, seleção russa e equipes do país não vão disputar Copa do Mundo, Liga das Nações, Liga dos Campeões, Eurocopa feminina e Liga Europa.

Quais são as datas da Liga dos Campeões 2022/23?

Seskim Photos

As fases preliminares da Liga dos Campeões estão marcadas para acontecerem entre 21 de junho e 23 de agosto de 2022. Em setembro, começa a fase de grupos e, mais tarde, em fevereiro de 2023 começa o mata-mata.

Semifinais da fase preliminar: 21 de junho de 2022

Final da fase preliminar: 24 de junho de 2022

Primeira rodada da qualificação: de 5 a 13 de julho de 2022

Segunda rodada da qualificação: de 19 a 27 de julho de 2022

Terceira rodada da qualificação: de 2 a 9 de agosto de 2022

Play-off: de 16 a 24 de agosto de 2022

Fase de grupos: de 6 de setembro a 2 de novembro de 2022

Oitavas de final: de 14 de fevereiro a 15 de março de 2023

Quartas de final: de 11 a 19 de abril de 2023

Semifinais: de 9 a 17 de maio de 2023

Final: 10 de junho de 2023

O palco da decisão da Champions League 2022/23 será o Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul. A final de 2005 foi realizada neste mesmo estádio.