Bayern: 'fonte da juventude' é aposta para dominar a Alemanha

Alaba, Kimmich, Davies, Gnabry são apenas alguns exemplos do brilhante planejamento para o Bayern de Munique seguir dominando a Bundesliga

Os clubes mais ricos da Europa não se incomodam em gastar verdadeiras fortunas para reforçar seus elencos. Neymar, Cristiano Ronaldo, Pogba e Mbappé estão aí para provar isso. Porém, o de Munique parece se afastar um pouco desse padrão e prefere gastar seus muitos milhões de euros em jogadores jovens para seguir dominando a .

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Quando um clube rico perde um grande ídolo, a tendência é que vá ao mercado para trazer um substituto à altura o quanto antes, como fez o ao perder Cristiano Ronaldo, trazendo Eden Hazard, ou o ao perder Neymar, contratando Philippe Coutinho e depois Antoine Griezmann para o lugar do craque que hoje defende o .

Mais times

O Bayern, por outro lado, após perder Arjen Robben e Franck Ribéry, dupla que há muitos anos liderava a equipe, não trouxe nenhuma grande estrela e preferiu apostar em Coman e Gnabry para dar velocidade ao time. Além deles, Leroy Sané está no radar.

Quando Philipp Lahm se aposentou, o clube já havia contratado o ainda jovem Joshua Kimmich, com 19 anos na época. Hoje ele é um dos melhores jogadores do time e tem tudo para se tornar um dos melhores volantes da Europa.

Outro exemplo é Alaba, que chegou com apenas 16 anos como uma grande aposta para a base mas não demorou para se firmar na equipe principal. Depois de jogar como lateral e como meia, hoje é titular absoluto na zaga. Com a polivalência de Alaba, o Bayern apostou em mais um jovem para a lateral esquerda e novamente acertou. O canadense Alphonso Davies chegou ainda desconhecido no futebol europeu, mas aos 19 anos ele também já é titular absoluto e impressiona por sua força e velocidade.

No gol, Neuer ainda pode ter muitos anos em alto nível, mas o clube já trabalha para que seu sucessor seja contratado em breve.

Agora, o mais novo nome revelado pela equipe é Joshua Zirkzee. Neste sábado (13), foi titular e marcou o primeiro gol da vitória do Bayern, mostrando que é o grande representante da base bávara para brilhar no profissional, como aconteceu com Thomas Muller há alguns anos.

O incrível trabalho dos olheiros aliado aos cofres recheados do clube permitem que uma estratégia como essas seja montada, uma vez que os jovens não são baratos, mas certamente custam muito menos do que as estrelas que já brilham na Europa - Alaba, Kimmich, Coman, Gnabry e Davies não custaram juntos metade do valor que foi pago pelo United na contratação de Pogba.

Mais artigos abaixo

A estratégia certamente está dando certo na Alemanha, com um Bayern cada vez mais dominante em território nacional. É verdade que o sucesso não vem sendo o mesmo na Liga dos Campeões, dominada nos últimos anos por Real Madrid e Barcelona.

Porém, os bávaros estão mostrando nesta temporada que também têm condições de bater de frente com qualquer clube. Com o retorno da Champions League, um título na competição pode coroar o trabalho brilhante que vem sendo feito há muitos anos.