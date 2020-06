O que falta para o Bayern ser campeão da Bundesliga 19-20?

Os Bávaros podem sacramentar o titulo com três rodadas de antecedência

Líder isolado na , o de Munique está cada vez mais próximo de conquistar seu 30º título do Campeonato Alemão, e oitavo consecutivo. No melhor dos cenários, o grito de campeão pode acontecer já no sábado (13), contra o Borussia Mönchengladbach.

A sequência do Bayern desde a volta da Bundesliga depois da paralisação, empolga o torcedor pelo título. O time está 100%, foram cinco vitórias em cinco jogos, e empolga ainda mais com o número de gols marcados, foram 17, além das grandes atuações do ataante Robert Lewandowski. Assim, parece cada vez mais provável que a taça da edição 2019/20 do Alemão vá parar nas prateleiras dos Bávaros.

Contagem regressiva para o título

Faltando quatro rodadas para o término da Bundesliga, o Bayern é o grande líder com 70 pontos, seguido pelo , com 63, podendo chegar, no máximo, a marca dos 75 pontos. Já o terceiro colocado, Leipzig, tem 59 pontos e, para ser campeão, precisa não só vencer todas a partidas, mas também que os outros dois não façam mais nenhum ponto até o fim do campeonato.

Assim, se o Bayern conquistar mais duas vitórias, já não é mais possível que seja alcançado pelo Borussia, time mais provável de tirar o título bávaro. E, caso o Borussia saia com a derrota em pelo menos uma das partidas, os bávaros só precisaram de mais dois pontos para ser campeão.

Desta forma, o título pode chegar já neste final de semana, caso o Borussia perca do Düsseldorf, na manhã do sábado (13). Com a derrota do vice-líder, ao entrar em campo à tarde, só precisaria vencer a partida contra o Mönchengladbach para se sagrar campeão na 31ª rodada, a três do final.

Próximos jogos do Bayern de Munique na Bundesliga