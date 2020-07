Zidane montou sua melhor defesa no Real Madrid e até Militão aproveita

Depois de ser bastante questionado, o brasileiro vem conseguindo uma sequência na quase impenetrável zaga merengue

O parece estar cada vez mais próximo do título da e, diferente do que disse o presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu, isso não tem a ver só com a arbitragem . Zinedine Zidane conseguiu montar uma defesa quase impenetrável, que acabou de ganhar mais uma peça: Eder Militão .

Depois de ser muito questionado e não ter tido muito espaço no Real Madrid, o zagueiro - que chegou do em 2019, por € 50 milhões - tem ganhado mais espaços com a lesão de Raphael Varane. Agora, para a partida de volta das oitavas de final da Liga de Campeões, contra o Chelsea , Militão deve ser titular na vaga de Sergio Ramos, expulso na partida de ida, mais uma oportunidade para mostrar suas virtudes e brilhar com sua velocidade e sua força.

Foto: GettyImages

Especulado para deixar o clube merengue em direção ao de José Mourinho, mesmo com contrato com o Real até 2025, Militão, agora é parte de uma defesa que não leva gols há quatro jogos - melhor sequência sob comando de Zidane. O último gol sofrido pela equipe merengue foi em 21 de junho, na vitória por 2 a 1 sobre a .

A defesa do Real, que não foi vazada contra , , e Mallorca, deu a Thibaut Courtois o melhor aproveitamento em sua cinco temporadas com a camisa merengue, 78,82%. Além disso, nesta edição da La Liga, ninguém tem um número de jogos sem levar gols quanto o Real, são 18.

A equipe de Zidane, inclusive, está vivendo sua melhor fase, igualando a sequência de sete jogos com vitória que teve entre abril e agosto de 2017. Desde a retomada da La Liga depois da paralisação do coronavírus, o Real não perdeu pontos, foram sete jogos e sete vitórias, a única equipe do Espanhol que atingiu esta sequência.

Portanto, diferente do que disse Bartomeu, não foi só o favorecimento da arbitragem que deixa o Real Madrid na liderança do campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre o Barcelona , vice-líder e grande rival dos merengues.