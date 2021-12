Barcelona? Salah responde sobre suposto interesse de Xavi

Desde a saída de Lionel Messi, que ainda deixa saudade em qualquer torcedor catalão, o Barcelona está de olho no mercado para encontrar um jogador que possa suprir a enorme ausência do camisa 10. E segundo alguns veículos da imprensa espanhola, Xavi, novo treinador da equipe, já tem seu nome favorito para tal: Mohamed Salah, do Liverpool. Contudo, o atacante egípcio não pretende deixar Anfield tão cedo.

Principal artilheiro e garçom da Premier League, Salah vive grande fase no Liverpool, o que não chega a ser uma grande novidade para a torcida dos Reds. Com contrato válido até a metade de 2023, o camisa 11 já negocia uma renovação com o clube inglês, mas também tem seu nome envolvido em algumas especulações do mercado.

A principal delas envolve o Barcelona, que sonha em trazer um protagonista para brilhar dentro de campo desde a saída de Messi. Parte da imprensa espanhola garante que Xavi está determinado a levar o atacante de 29 anos ao Camp Nou, mas a missão não deve ser das mais fáceis. Embora lisonjeado com o interesse catalão, Salah não pretende deixar a Premier League.

“Eu li o que foi dito sobre o interesse do Xavi em me contratar. É algo que me deixa feliz, que uma equipe como o Barcelona esteja interessada em mim, mas estou feliz no Liverpool e veremos o que acontece no futuro. No momento, prefiro ficar na Premier League, pois é a liga mais forte do mundo”, disse à emissora egípcia MBC.

Contudo, apesar da preferência pela Premier League, Salah sabe que isso não depende apenas dele, enquanto aguarda seu agente e o Liverpool chegarem a um acordo pela renovação.

"Disse várias vezes, se a decisão depender de mim, quero ficar no Liverpool. Mas a decisão está nas mãos da diretoria. Não há problema, mas temos que chegar a um acordo para o contrato. Depende deles”, completou.

“O valor financeiro mostra o quanto você é valorizado pelo clube, mas a decisão não se baseia apenas nisso. Existem coisas como a ambição da equipe, do treinador e o que ele quer fazer com o time e com os jogadores. Todos esses são pontos importantes na hora da decisão.”

Enquanto isso, o camisa 11 dos Reds segue brilhando dentro de campo, com 19 gols e 20 assistências até o momento na temporada.