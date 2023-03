Barcelona x Real Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na internet

Mais um El Clasico! O Barcelona recebe o Real Madrid na tarde deste domingo (19), no Camp Nou, a partir das 17h (de Brasília), em dérbi válido pela 26ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Diante de sua apaixonada torcida, o Barcelona entra em campo buscando uma vitória para ficar ainda mais perto do título. Os culés estão na liderança do espanhol, com 65 pontos e abririam 12 à frente do maior rival. Dembélé e Pedri ainda não estão prontos para retornarem a campo.

Do outro lado, o Real Madrid sabe que precisa ganhar o dérbi se quiser continuar sonhando com a conquista nacional. Os Merengues estão na segunda posição, com 56 pontos. Alaba segue sendo o único desfalque dos Blancos, enquanto Kroos pode perder a titularidade para Tchouameni.

Clique aqui e confira o retrospecto do El Clasico.

Escalações

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; F de Jong, Busquets, Kessie; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouameni, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius.

Desfalques

Barcelona

Dembélé e Pedri continuam no departamento médico.

Real Madrid

Alaba continua no departamento médico.

Quando é?