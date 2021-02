Barcelona x PSG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça (16), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Barcelona e PSG se enfrentam nesta terça-feira (16), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x PSG DATA Terça-feira, 16 de fevereiro de 2021 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Equipes voltam a se enfrentar pela UCL / Foto: Getty Images

O canal TNT, na TV fechada, o Facebook TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo desta terça-feira (16), às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Quase quatro anos depois da derrota histórica por 6 a 1, o PSG enfrenta o Barcelona no Camp Nou pelas oitavas de final da UCL e, apesar da importância de avançar para as quartas de final para ambos os lados, as equipes já aqueceram o duelo com o debate sobre o futuro de Lionel Messi, enquanto o argentino é especulado em Paris, fato que vem incomodando os catalães.

Para o duelo, o técnico Koeman não terá Ansu Fati, Gerard Pique, Philippe Coutinho e Sergi Roberto, enquanto Sergino Dest está de volta ao grupo.

Na zaga, é possível ter o retorno de Samuel Umtiti permitindo que Frenkie de Jong retome seu papel regular de meio-campo.

⚡️LIVE NOW! ⚡️ Barça training session ahead of #BarçaPSG!



🖥 Watch now on Barça TV+: https://t.co/bbVNGXoMPq pic.twitter.com/7csYJUp2er — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2021

Já o PSG ganhou um importante desfalque: Neymar. O atacante se machucou no duelo da Copa da França e está afastado dos gramados por quatro semanas.

Além do brasileiro, o técnico Pochettino ainda não terá Angel Di Maria, também com lesão na coxa.

A boa notícia fica com o retorno de Marco Verratti, que se recuperou de uma lesão e pode entrar em campo.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembele, Messi, Griezmann.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Draxler, Mbappe; Icardi.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

O Barcelona encerrou a primeira fase em segundo lugar do grupo G, com 15 pontos, atrás da Juventus. Até o momento, foram cinco vitórias e uma derrota na Liga dos Campeões.

JOGOS DO BARCELONA NA UCL

Barcelona 5 x 1 Ferecváros - 20 de outubro de 2020

Juventus 0 x 2 Barcelona - 28 de outubro de 2020

Barcelona 2 x 1 Dínamo de Kiev - 4 de novembro de 2020

Dìnamo de Kiev 0 x 4 Barcelona - 24 de novembro de 2020

Ferencváros 0 x 3 Barcelona - 2 de dezembro de 2020

Barcelona 0 x 3 Juventus - 8 de dezembro de 2020

JOGOS DO PSG NA UCL

Já o PSG encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo H, com 12 pontos. Em seis jogos, registra quatro vitórias e duas derrotas.

PSG 1 x 2 Manchester United - 20 de outubro de 2020

Istanbul 0 x 2 PSG - 28 de outubro de 2020

RB Leipzig 2 x 1 PSG - 4 de novembro de 2020

PSG 1 x 0 RB Leipzig - 24 de novembro de 2020

Manchester United 1 x 3 PSG - 2 de dezembro de 2020

PSG 5 x 1 Istanbul - 9 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 2 x 0 Barcelona Copa del Rey 10 de fevereiro de 2021 Barcelona x Alavés LaLiga 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Cádiz La Liga 21 de fevereiro de 2021 10h (de Brasíia) Barcelona x Elche La Liga 24 de fevereiro de 2021 15h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Caen 0 x 1 PSG Copa da França 10 de fevereiro de 2021 PSG x Nice Ligue 1 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas