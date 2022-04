Barcelona não mudará o estilo Cruyff após uma derrota, garante Xavi

Há anos o Barcelona vem construindo um estilo de jogo leal às filosofias do lendário ex-jogador e técnico Johan Cruyff, algo que Xavi fez questão de manter quando assumiu a missão de recuperar o time de uma importante má-fase. Agora, depois de uma boa sequência, o time acabou eliminado da Liga Europa, e o método do ex-capitão começou a ser questionado, mas não pelo lado do treinador espanhol.

Crises financeiras e de bastidores fizeram com que o Barcelona tenha vivido momentos atípicos em sua história nos últimos anos - principalmente desde a saída de Lionel Messi. Enquanto ainda tentam se recuperar, algo que se intensificou desde que Xavi foi trazido para comandar a equipe, os culés ainda estão sofrendo alguns percalços como a eliminação na fase de grupos, além da recente queda nas quartas de final da Liga Europa.

Mesmo com a melhora da equipe, que agora ocupa a segunda colocação no Campeonato Espanhol, e com um jogo a menos do que os rivais, a eliminação para o Eintracht Frankfurt, em uma derrota por 3 a 2 na partida de volta das quartas de final Europa League, disputada em pleno Camp Nou, fizeram com que os métodos de Xavi, explicitamente baseados na filosofia de Cruyff, fossem questionados por alguns que propõe que o Barça precisa conquistar resultados ao invés de misturar a técnica com o jogo bonito.

No entanto, filme na forma como escolheu jogar com seu Barcelona, Xavi negou que vá deixar o "Cruyffismo" de lado, justificando que esse estilo esteve presente nos últimos 30 anos e em alguns dos títulos mais importantes da história do clube catalão.

"Com este estilo, ganhamos cinco Ligas dos Campeões. Johan Cruyff o criou. Deu frutos e resultados. Temos que melhorar, mas não deixar de lado. Temos que acreditar, corrigir e melhorar", explicou o treinador. Não vamos mudar nosso DNA por causa da perda de um jogo ou de um título".

Desde a chegada de Xavi, o Barcelona começou um trajeto de volta por cima. Hoje, faltando oito jogos para o final da temporada da La Liga - e ainda tendo um jogo atrasado -, os culés chegaram à segunda posição na tabela, 12 pontos atrás do imparável rival Real Madrid. Mesmo sendo uma tarefa difícil, não é impossível, então, no Camp Nou, a esperança de títulos segue viva.

"Nós nos concentramos no que podemos fazer e então olharemos para nossos rivais", disse Xavi. "Temos que trabalhar com humildade. Primeiro, a classificação para a Liga dos Campeões e se isso nos der a chance de competir no campeonato, melhor ainda".

"Queríamos ganhar um título e ainda estamos lutando pela liga, embora seja complicado".

O próximo jogo do Barcelona será nesta segunda-feira (18), às 16h (de Brasília), contra o Cádiz, no Camp Nou.