Quartas de final da Europa League: duelos, equipes e onde assistir ao torneio da Uefa

Com gigantes do futebol europeu e vários craques dentro de campo, a Liga Europa caminha para as suas fases derradeiras e promete muita emoção.

Ao todo, oito equipes se classificaram para as quartas de final da competição e ainda estão vivas na briga pelo título da segunda competição de clubes mais importante do continente europeu.

Equipes como Barcelona, Rangers e Lyon, multicampeãs em seus países, estão na disputa. E vários brasileiros como Dani Alves e Lucas Paquetá também devem mostrar seus talentos dentro de campo. A final do torneio está marcada para o dia 18 de maio, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, casa do Sevilla, na Espanha.

Abaixo, a GOAL te mostra tudo sobre as quartas de final da Liga Europa..

Quais são os times classificados na Liga Europa?

Classificados para as quartas de final

Rangers (Escócia)

Braga (Portugal)

Lyon (França)

Atalanta (Itália)

West Ham (Inglaterra)

Barcelona (Espanha)

RB Leipzig (Alemanha)

Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Quando acontecem os duelos das quartas de final da Liga Europa?

Os jogos de ida das quartas de final da Liga Europa serão disputados no dia 7 de abril, enquanto os jogos de volta acontecem no dia 14 do mesmo mês.

Quais são os jogos das quartas de final da Liga Europa?

Com todos os oito classificados já definidos, agora precisamos descobrir qual será o chaveamento das fases finais da Liga Europa.

O sorteio das quartas de final será realizado nesta próxima sexta-feira (18). Não existem mais limitações e times do mesmo país podem se enfrentar - a única dupla que restou, porém, é Eintracht Frankfurt e RB Leipzig, da Alemanha.

Onde assisitir aos jogos da Liga Europa?

Os torcedores que quiserem acompanhar todos os duelos das quartas de final da Liga Europa terão uma série de opções. Em primeiro lugar, os canais ESPN, na TV fechada, transmitiram os principais jogos da fase.

Além disso, todos os duelos serão transmitidos pelo Star+, serviço de streaming da Disney, na internet.