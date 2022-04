Barcelona x Cádiz: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 2021/22

Neste início de semana, o Barcelona recebe o Cádiz no Camp Nou em busca de manter a posição na tabela e, quem sabe, alcançar o Real Madrid na liderança. A partida acontece na segunda-feira (18), às 16h00 (de Brasília), em jogo válido por La Liga 2021/22, com transmissão do Star+, no streaming online. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

CHAMADA DAZN

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Cádiz DATA Segunda-feira, 18 de abril de 2022 LOCAL Camp Nou - Barcelona, Espanha HORÁRIO 16h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, serviço por assinatura online, vai ser o canal que irá transmitir o jogo desta segunda (18), no Camp Nou. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Pelo lado do Barcelona, o jogo desta segunda significa mais do que apenas um duelo pelo Campeonato Espanhol: será uma forma de se reestabelecer após a queda na Liga Europa, na derrota para o Eintracht no Camp Nou.

O clube comandado por Xavi está na segunda posição de La Liga, com 60 pontos, assim como o Sevilla. O Barça os conquistou através de 17 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas, números que chegam próximos aos do Real Madrid, que, no entanto, soma 72 e lidera com tranquilidade, mas pode ser alcançado pelos Culés com um grande tropeço dos Blancos.

Mais artigos abaixo

𝑾𝑬 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑰𝑵𝑼𝑬, 𝑪𝑼𝑳𝑬𝑹𝑺

Next challenge: #BarçaCadiz — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 16, 2022

No caso do Cádiz, uma situação complicada: a equipe comandada por Sergio González Soriano ocupa até o momento a primeira posição do Z-3, com 28 pontos conquistados ao longo de cinco vitórias, 13 empates e o mesmo de derrotas, assumindo a terceira pior campanha da edição. Caso vença o Barça, o clube poderá escapar da zona de rebaixamento momentaneamente, mas será, com certeza, uma missão difícil.

Em seus últimos duelos, o Barcelona derrotou o lanterna Levante por 3 a 2, enquanto o Cádiz foi superado pelo Real Betis por 2 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 2 x 3 Barcelona Campeonato Espanhol 10 de abril de 2022 Barcelona 2 x 3 Eintracht Frankfurt Liga Europa da UEFA 14 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Cádiz Campeonato Espanhol 18 de abril de 2022 16h (de Brasília) Real Sociedad x Barcelona Campeonato Espanhol 21 de abril de 2022 16h30 (de Brasília)

CÁDIZ

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 0 x 0 Cádiz Campeonato Espanhol 03 de abril de 2022 Cádiz 1 x 2 Betis Campeonato Espanhol 09 de abril de 2022

Próximas partidas