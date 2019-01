Barcelona lidera o ranking de salários entre os campeões nacionais europeus, segundo estudo

Barcelona supera Real Madrid em gastos com salário; time Catalão é o segundo mais valioso do futebol

Segundo o estudo anual da empresa especializada em consultoria internacional, a KPMG, o Barcelona é o time europeu que mais gasta com salário. Com um elenco repleto de estrela, a equipe catalã desembolsa anualmente dos cofres a alta quantia de 562 milhões de euros (cerca de R$2,3 bilhões). Marca que representa 81% da receita operacional do clube.

Líder do ranking, a folha salarial do Barça ultrapassa a do PSG, Juventus e Manchester City. Uma das principais surpresas se deve à ausência do Real Madrid. Confira a lista completa:

*Todos os valores foram convertidos para Real

O estudo ainda listou quais são as equipes mais valiosas do futebol. Neste ranking, o Barcelona cedeu a primeira posição para o Manchester City de Pep Guardiola.