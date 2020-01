Barcelona e Real Madrid podem já se enfrentar na Copa do Rei. Depende da sorte

Equipes da primeira divisão espanhola podem se enfrentar já nas oitavas de final do torneio

x , duelo com cara de final, mas que ocorrerá nas oitavas? É o que pode acontecer nesta edição da . Com apenas 16 classificados, basta que a sorte determine e o "El Clásico" pode acabar sendo prematuro.

Nesta fase de 16 avos de final, era impossível tal confronto acontecer: os quatro times classificados para a Supercopa da Espanha obrigatoriamente enfrentaram equipes da terceira divisão. No entanto, nas oitavas, tal obrigatoriedade não existe mais.

Dos 11 times já classificados, nove deles são da (Barça, Real, Osasuna, , Bilbao, , R. Sociedad, Granada e ). Ou seja: mesmo que os outros cinco clubes que passarem de fase não sejam da primeira divisão espanhola, algum confronto entre times da divisão de elite do país acontecerá. É aí que mora o perigo.

Outros confrontos pesados que não são o "El Clásico" também podem acontecer. Caso o passe pelo Cultural Leonesa, da terceira divisão, também entraria no bolo. O Valencia, atual campeão da competição, já está classificado. Sevilla, Bilbao, e outras equipes fortes também estão na mesma. Ou seja: podemos já ter pedreira para Barcelona ou Real nas oitavas de final da Copa de Rei.

No primeiro clássico do ano, na Catalunha, Barcelona e Real Madrid saíram no empate em 0 a 0, o primeiro da era Messi. Só mais um confronto entre as equipes está marcado no calendário até o momento, no dia 1 de março, também pela La Liga, confronto este que pode muito bem determinar quem sairá com a taça do Campeonato Espanhol.