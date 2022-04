Barcelona define preço inicial que será oferecido a Lewandowski, diz jornal

O Barcelona deseja ter o atacante Robert Lewandowski para a próxima temporada. Porém, o atual ganhador do prêmio The Best, da Fifa, tem contrato com o Bayern de Munique até 2023.

Segundo o jornal Sport, o Bayern não irá impedir uma possível saída do atacante polonês, mas ainda não definiu qual valor deseja pelo goleador. A direção do Barcelona está disposta a oferecer 35 milhões de euros (R$ 175,5 milhões) por Robert Lewandowski.

Ainda segundo o Sport, Lewandowski está muito interessado na transferência para o clube catalão, e espera que as equipes cheguem a um acordo. Um jantar entre o a direção do Barça e o agente do jogador, Pini Zahavi, deixou as negociações entre clube e atleta próximas de um acerto, faltando o clube catalão negociar com o Bayern. Uma oferta oficial ainda não foi feita ao clube alemão, o que deve acontecer nos próximos dias.

O Bayern já conquistou o título da Bundesliga de forma antecipada, mas ainda tem pela frente três compromissos pela competição nacional antes do fim da temporada.