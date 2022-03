Lewandowski no Barcelona: o que se sabe sobre o futuro do atacante do Bayern

Robert Lewandowski apareceu nas últimas horas como possível reforço do Barcelona na janela de transferências do verão europeu, na metade do ano. De fato, o jornal "Sport" noticiou que o atacante polonês do Bayern de Munique já chegou a um acordo com os catalães para se juntar ao time culé no próximo verão europeu, por isso vale a pena rever como está a atual situação de mercado do artilheiro do Bayern.

Conforme relatado pelo "Sport", o experiente atacante do Bayern já decidiu deixar a Allianz Arena e pousar no Camp Nou, assinando com a equipe liderada por Xavi Hernández. Entende-se que Lewandowski, de 33 anos, procura um novo desafio na sua carreira após oito temporadas pelos bávaros .

De acordo com essa informação, Lewandowski considera que tem mais opções para finalmente ganhar a Bola de Ouro se assinar pelo Barça. Em 2020, um ano que foi pessoalmente muito marcante para ele, sendo o artilheiro do Bayern que conquistou a tríplice coroa (Bundesliga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões), a premiação foi cancelada devido à pandemia de Covid-19. E em 2021, o prêmio foi para Lionel Messi.

Segundo o "Sport", o Barça está pronto para dar ao jogador de 33 anos um contrato de quatro anos, até 2026. O clube espanhol espera tirar o atacante polonês do Bayern por um valor próximo de 55 milhões de euros (R$ 278 milhões).

Como a GOAL e o Spox souberam, tudo relacionado ao futuro de Lewandowski ainda está em aberto e nada foi decidido ainda. O polonês segue com contrato no FC Bayern até meados de 2023 , e os dirigentes, principalmente Oliver Kahn (CEO) , querem estender o vínculo. “Sempre dissemos que nos sentaremos juntos e que temos uma alta prioridade”, disse Kahn recentemente à ZDF . Segundo informações da GOAL e do Spox, não houve mais conversas entre Pini Zahavi, agente de Lewandowski, e o Bayern de Munique.

Um ponto de discordância é o salário. Lewandowski é um dos maiores vencedores da história do Bayern e deve ter um salário em torno de 25 milhões de euros (R$ 126,4 milhões), incluindo bônus. Precisamente, a questão econômica será um tema a ser discutido com Lewandowski nas próximas semanas.

O Barça pode se dar ao luxo de contratar Lewandowski?

Se ele deixar o Bayern depois de oito anos, parece difícil imaginar Lewandowski terminando no Barcelona, ​​​​pelo menos neste verão europeu. O clube catalão tem uma dívida enorme, acumulou milhões de euros em passivos e, de fato, está empenhado em poupar devido ao limite salarial imposto pela La Liga.

"Não faremos nenhuma contratação que coloque o clube em perigo", prometeu o presidente do Barça, Joan Laporta , aos membros em entrevista concedida ao Mundo Deportivo.

Assim, parece improvável que o Barça possa fazer uma oferta multimilionária e um pacote salarial muito alto para contratar Lewandowski.