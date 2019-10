Barcelona adota discurso de paz com Neymar: "melhor um acordo ruim do que um conflito"

Vice-presidente do clube ainda fala sobre uma reunião conciliadora entre Piqué e Bartomeu

Jordi Cardoner, vice-presidente do , concedeu uma entrevista à Catalunya Ràdio antes da Reunião Ordinária dos Parceiros Comprometidos no próximo domingo. Cardoner falou sobre a situação de Neymar, que esteve perto de assinar com o Barça na última janela de transferências, mas que segue com um processo judicial contra o clube catalão desde sua saída, em 2017.

“Este é um processo longo. Estamos nas primeiras abordagens. Melhor um acordo ruim do que um conflito, estamos nos aproximando pelas beiradas”, afirmou o dirigente.

Neymar e Barcelona não chegaram a um acordo sobre as acusações feitas por ambas as partes. O brasileiro afirma que tem direito a um bônus pela renovação de contrato com o clube, dias antes de se transferir para o . Já os catalães alegam que Neymar deve pagar um multa por ter quebrado esse contrato.

Mesmo com esse litígio entre clube e atleta, as duas partes chegaram até a negociar em pleno tribunal a transferência de Neymar para o Barcelona em troca da retirada das acusações feitas.

Divergências entre Piqué e Bartomeu

Ainda na entrevista, o vice-presidente do Barcelona confirmou uma reunião “conciliadora” entre Bartomeu e Piqué, que vem falando abertamente sobre sua insatisfação com a atual gestão do clube. O zagueiro chegou até a reunir os jogadores do Barça em um jantar para todos se comprometerem a melhorar o desempenho do time.

“Houve um encontro entre Piqué e Bartomeu. A situação está normalizada. Não havia guerra e agora paz, há normalidade. É possível ver o caráter da equipe pelos resultados”, disse Cardoner.