Jantar organizado por Piqué só para jogadores tem Messi e "pacto" pelo Barcelona

Refeição aconteceu em um hotel de Barcelona e não contou com ninguém da comissão técnica

De acordo com informações do Mundo Deportivo, grande parte dos jogadores do se reuniram no hotel Sir Víctor para um jantar entre eles. O encontrro foi organizado por Gerard Piqué e não teve nenhum integrante da comissão técnica. O propósito da reunião foi para estreitar as relações e compactuar para uma melhora do Barça na temporada.

A campanha do time blaugrana no início da temporada é decepcionante: foram seis partidas em com três vitórias, um empate e duas derrotas. Na , a equipe de Ernesto Valverde empatou sem gols com o , no Signal Iduna Park, mas sofreu para sair de campo sem ser vazado. Além disso, Lionel Messi se lesionou mais uma vez.

Por isso, os líderes do elenco viram que seria necessário um momento de conversas e informalidade para tentar reatar o bom clima e, consequentemente, o bom futebol. O time não tinha tido a oportunidade de sentar junto à mesa devido ao corrido calendário das primeiras semanas com La Liga e a Champions, além das pausas para a data Fifa.

Messi foi o primeiro a chegar no hotel para o jantar, que contou com Ansu Fati, Frenkie de Jong e vários outros. Neto, Arthur e Luis Suárez não foram vistos nas fotos. Dembélé, curiosamente, levou um amigo para o encontro. Além disso, o piloto de MotoGP, Marc Márquez também esteve entre os atletas, mas não se sabe se ele foi convidado pessoalmente ou se já estava no hotel na hora da festa.

Ernesto Valverde deu o dia seguinte de folga para o elenco do Barça e isso permitiu que houvesse o festejo.