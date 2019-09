Neymar e Barcelona não chegam a acordo e decisão sobre bônus vai para o tribunal

Ambas as partes se queixam da liquidação da cláusula de renovação de contrato assinada em 2016

Neymar e não chegaram a um acordo sobre o pagamento da cláusula de renovação assinada em 2016, quando o brasileiro renovou seu contrato até 2022 com novos valores. "Vamos a julgamento", se limitaram a dizer os advogados do clube após a reunião entre as partes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O Barcelona afirma que não precisa pagar essa cláusula e ainda pede que o jogador pague uma indenização por ter renovado o contrato e poucos dias depois sair do clube.

Mais artigos abaixo

Sem nenhuma relação com a transferência para o ou com as tentativas falhas de voltar ao Barça, a ação começou dias depois de Neymar assinar com o clube francês. O brasileiro afirma que teria direito a 10% dos 26 milhões de euros da renovação de 2016.

O clube catalão, entretanto, cobra de Neymar, um dos jogadores mais bem pagos do mundo, cerca de 75 milhões de euros por quebra de contrato.