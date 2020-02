Messi diz "estranhar" escândalo de redes sociais do Barça contra ídolos

Segundo uma rádio espanhola, um empresa contratada pleo clube estria disparando mensagens negativas contra ídolos do clube; entenda o caso

A grande estrela do comentou a notícia de que o Barcelona teria contratado uma empresa que, para proteger a imagem do Josep Maria Bartomeu, está atacando ídolos do clube.

Na segunda-feira (17), o Cadena Ser apontou que o clube catalão tem contrato com a empresa I3Ventures.sl, que se dedica à postagens nas redes sociais que atacam jogadores e ex-jogadores do Barcelona, tais como Messi, Piqué, Xavi etc, além de outros profissionais, como Pep Guardiola.

O Barcelona assume que tem contrato com a empresa, mas nega responsabilidade pelas postagens negativas e que não gostam das conotações que algumas delas estão adquirindo.

Em entrevista, Lionel Messi falou sobre o caso, que chamou de “estranho”.Segundo ele, o presidente lhes disse o mesmo que já disse publicamente. “Teremos que esperar para ver se é verdade ou não. Eu realmente achei que era um assunto estranho", disse o argentino.

O Barcelona nega que a empresa tenha relações com as contas em questão e que apenas contratou o serviço de monitoramento das mensagens positivas e negativas das quais é alvo.