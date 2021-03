Polícia faz buscas no Barcelona; Bartomeu e outros dirigentes são presos

Autoridades da Catalunha fizeram buscas no clube em busca de provas para investigação do "Barçagate"

Uma manhã histórica em Barcelona. De acordo com a Cadena SER e confirmado pela Goal , a polícia da Catalunha fez buscas nos escritórios do clube nesta segunda-feira (1) para encontrar mais informações sobre o caso do "Barçagate" , investigação já em curso. Diversas prisões aconteceram, incluíndo a detenção de Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do Barça.

Bartomeu foi preso em sua casa enquanto a polícia apreendia provas nos escritórios do Barcelona no Camp Nou. Outros diretores do clube também foram detidos, como Óscar Grau, diretor executivo, e Román Gómez Pontí, chefe dos serviços jurídicos.

Como a Goal pode confirmar junto a fontes policiais, não estão excluídas novas detenções no âmbito da investigação, uma vez que a Polícia Autônoma Catalã continua recolhendo informação e documentação sobre o assunto.

Há alguns meses, a polícia investiga o "Barçagate", revelado pela Cadena SER em fevereiro de 2020. Supostos crimes de administração e corrupção estão sendo investigados. Essa "bomba" vem logo no início de uma semana decisiva nas eleições presidenciais do clube , que serão realizadas em 7 de março.

O caso foi o principal motivo para que Bartomeu pedisse a renúncia do cargo como presidente do clube . O ex-mandatário teria contratado uma empresa de marketing online para desacreditar e críticar jogadores do próprio Barcelona,adversários políticos e pessoas que participam do di-a-dia do Barcelona.