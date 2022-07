Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste domingo (3), pela 16ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Grêmio entram em campo na tarde deste domingo (3), na Arena Fonte Nova, a partir das 16h (de Brasília), pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (BA e RS), na TV aberta, e do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

O Bahia entra em campo querendo uma vitória para se manter dentro do G-4. O Tricolor é o terceiro colocado, com 28 pontos somados.

Agora comandado por Enderson Moreira, o time mandante não terá Rildo, suspenso, enquanto Jonathan, Luiz Henrique e Marco Antônio estão no departamento médico.

Já o Grêmio vem logo atrás do rival deste domingo, ocupando o quarto lugar, com 25 pontos marcados. A equipe gaúcha não perde há nove jogos no campeonato ( seis empates e três vitórias).

O Tricolor gaúcho tem uma série de jogadores lesionados, além de Villasanti e Biel estarem suspensos.

Prováveis escalações

Possível escalação do BAHIA: Danilo Fernandes, André, Ignácio, Luiz Otávio, Matheus Bahia, Rezende, Patrick de Lucca, Daniel, Mugni, Rodallega e Raí Nascimento..

Possível escalação do GRÊMIO: Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Lucas Silva, Bitello, Janderson, Campaz e Elias; Diego Souza.

Desfalques da partida

Bahia:

Rildo: suspenso.

Jonathan, Luiz Henrique e Marco Antônio: departamento médico.

Grêmio:

Villasanti e Biel: suspensos.

Brenno, Edilson, Kanemann, Elkeson e Benitez: departamento médico.

Quando é?

JOGO Bahia x Grêmio DATA Domingo, 3 de julho de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Manis (SP) e Rodrigo Correa (RJ)

Quarto árbitro: Ricarle Batista (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 2 Bahia Série B 28 de junho de 2022 Bahia 0 x 1 Novorizontino Série B 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x Bahia Série B 8 de julho de 2022 19h (de Brasília) Athletico-PR x Bahia Série B 12 de julho de 2022 20h30 (de Brasília)

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 0 Londrina Série B 28 de junho de 2022 CSA 1 x 1 Grêmio Série B 23 de junho de 2022

Próximas partidas