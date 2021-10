Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quarta-feira (27), em jogo atrasado válido pela 23ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em encontro de equipes que querem permanecer distantes da zona de rebaixamento, Bahia e Ceará entram em campo nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, às 19h (de Brasília), em jogo atrasado válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no TNT Sports e do Premiere, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Ceará DATA Quarta-feira, 27 de outubro de 2021 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Maurco Cezar de Sousa (PI)

Quarto árbitro: Josue Reis Junior (BA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Auxiliar do VAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Vozão vai em busca da vitória fora de casa/ Foto: Getty Images

A partida desta quarta-feira será transmitida pelo TNT Sports, e pelo Premiere, na tv fechada. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de conseguir deixar o Z-4, o Bahia agora quer uma vitória para tentar abrir distância dos rivais que estão na parte debaixo da tabela.

O Tricolor vive um momento de retomada após a chegada de Guto Ferreira e não sofre gols há quatro jogos.

Em situação semelhante está o Ceará, que quer somar pontos para continuar afastado da zona de rebaixamento.

O Vozão conta com o retorno de Vina, que cumpriu suspensão no fim de semana. Por outro lado, Igor é desfalque por estar suspenso.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Raí, Daniel, Patrick de Lucca e Juninho Capixaba; Rodallega e Gilberto.

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Gabriel Dias, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Vina (Fernando Sobral), Marlon, Jorginho, Lima; Gabriel Santos e Erick.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 3 x 0 Chapecoense Brasileirão 24 de outubro de 2021 América-MG 0 x 0 Bahia Brasileirão 16 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Bahia Brasileirão 30 de outubro de 2021 19h15 (de Brasília) Bahia x São Paulo Brasileirão 7 de novembro de 2021 18h15 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 0 Ceará Brasileirão 23 de outubro de 2021 Ceará 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 20 de outubro de 2021

Próximas partidas