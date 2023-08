Bahia x RB Bragantino ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes voltam a campo neste domingo (20), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o RB Bragantino se enfrentam na tarde deste domingo (20), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para BA), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui ).

Lutando contra o rebaixamento, o Bahia, com 18 pontos, busca a recuperação após a derrota para o Atlético-MG por 1 a 0. Para o confronto, o técnico Renato Paiva não sabe se poderá contar com André, que se recupera de uma lesão muscular.

Do outro lado, o RB Bragantino, que terminou o primeiro turno em quinto lugar, com 32 pontos conquistados. Até aqui, foram oito vitórias, oito empates e três derrotas. Um aproveitamento de 56%. Vitinho, Matheus Fernandes e Helinho, recuperados de lesão, retornam.

Mais artigos abaixo

Em 28 jogos disputados entre as equipes, o RB Bragantino soma nove vitórias, contra seis do Bahia, além de 13 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o time de Bragança Paulista venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto; Gabriel Xavier, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Thaciano, Rezende; Ademir, Cauly e Rafael Ratão; Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz e Guilherme (Matheus Gonçalves); Jadsom, Evangelista e Lucas Cândido; Sorriso, Borbas e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Bahia

Ryan, expulso contra o Galo, está fora do jogo.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?