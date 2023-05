AZ Alkmaar x West Ham ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Conference League

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (18), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

No AZ Stadion, AZ Alkmaar e West Ham se enfrentam na tarde desta quinta-feira (18), em Alkmaar, às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Conference League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com a derrota por 2 a 1 no primeiro jogo, o AZ Alkmaar entra em campo precisando ganhar por dois gols de diferença para avançar, ou por um para levar a decisão para a prorrogação. A equipe holandesa contará com os retornos de Dani de Wit e Jesper Karlsson, recuperados de lesões, enquanto Westerveld e Indi continuam no departamento médico.

Já o West Ham tem a vantagem do empate, mas promete lutar por um outro triunfo. O time inglês poupou boa parte de seus jogadores no fim de semana. Além disso, os Hammers não possuem desfalques confirmados.

Prováveis escalações

AZ Alkmaar: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Reijnders; Odgaard, Mijnans, Van Brederode; Pavlidis.

West Ham: Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio.

Desfalques

AZ Alkmaar

Sem Westerveld, Bruno Martins Indi seguem no departamento médico.

West Ham

Sem desfalques confirmados.

Quando é?