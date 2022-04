Ayacucho x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (7) para Ayacucho x São Paulo, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Nacional de Lima.

O Tricolor chega para o confronto em busca da recuperação após a derrota para o Palmeiras por 4 a 0 na final do Paulistão.

Além do Ayacucho, o grupo do Tricolor tem o Jorge Wilstermann, da Bolívia, e o Everton, do Chile. Só o primeiro colocado de cada chave avança às oitavas de final.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em Lima, o São Paulo entrará em campo com um time mais alternativo. Os titulares sequer viajaram e vão treinar na Barra Funda visando o Brasileirão.

Ainda sem contar com Gabriel Sara, lesionado, o técnico Rogério Ceni ganhou outro desfalque: Rodrigo Nestor, com entorse no tornozelo esquerdo, também está fora.

Do outro lado, o Ayacucho, sob o comando do técnico Alejandro Apud, não terá desfalques. Assim, a equipe chega com força máxima.

Possível escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Luan, Andrés Colorado e Nikão; Luciano, Rigoni e Marquinhos.

Possível escalação do Ayacucho: Espinoza, Salazar, Magallanes, Quina e Mendieta; Chavez, Ardilles, Morales e Techera; Barrios e Nicolás Royón.

Mais artigos abaixo

Ayacucho x São Paulo será em Lima

Depois do duelo entre Sporting Cristal x Flamengo ter ficado ameaçado até horas antes de ser realizado, mas acabou confirmado e terminou com a vitória rubro-negra, a Conmebol confirmou na noite desta quarta-feira (6) a mudança de local do duelo entre Ayacucho x São Paulo para Lima.

Com a situação conturbada do país, as equipes de TV responsáveis pela transmissão do jogo teriam dificuldades de sair de Lima rumo a Cusco. Assim, a mudança fez o Tricolor se livrar de uma altitude de mais de 3 mil metros para atuar no nível do mar.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Gabriel Sara e Rodrigo Nestor: lesionados

AYACUCHO:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Augusto Aragon - EQU

Assistentes: Bayron Romero e David Vacacela - EQU

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ayacucho e São Paulo será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quinta-feira (7). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.