Protestos no Peru podem adiar jogos de Flamengo e São Paulo?

A partida entre Sporting Cristal e Flamengo, pelo primeiro jogo da fase de grupos da Copa Libertadores, pode ser adiada. Isso porque o presidente do Peru, Pedro Castillo, decretou toque de recolher e estado de emergência na região de Lima e do Callao, por conta de protestos contra a alta no preço dos combustíveis.

O ministro da justiça do país, Felix Chero, afirmou que a partida desta noite precisará ser reprogramada.

"Vai ter que ser remarcada. Não esqueçamos que em medidas excepcionais existem ações extraordinárias que devem ser adotadas. Um jogo de futebol não pode ter precedência sobre a tranquilidade do país".

A justificativa para o toque de recolher foram os problemas nos protestos, saques e roubos. O presidente alegou que a medida é para proteger o povo. O toque de recolher acontece, inicialmente, das 2 da manhã desta terça até às 11h59 da noite.

A Conmebol, por sua vez, ainda tenta negociar junto ao governo peruano a possibilidade da realização do jogo a portas fechadas. O Sporting Cristal, no entanto, é contra. O clube peruano alega que já vendeu os ingressos e que teria prejuízo.

A situação também deixa o São Paulo em estado de alerta e acompanhando todos os detalhes. A equipe de Rogério Ceni tem estreia na Copa Sul-Americana agendada para a próxima quinta-feira (7), em Ayacucho, no Peru.

A delegação Tricolor teve que alterar os planos. Não permitiram a chegada da equipe na noite desta terça. O time tem viagem agendada para a manhã desta quata (06), em voo fretado.