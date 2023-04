Avaí x Mirassol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (22), na Ressacada; veja como acompanhar na TV

Em confronto inédito, Avaí e Mirassol se enfrentam na tarde deste sábado (22), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

Depois da dura derrota para o Guarani por 4 a 1 na rodada de estreia da Segundona, o Avaí entra em campo em busca da recuperação e o primeiros pontos no torneio, enquanto o Mirassol vem de vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0 em casa.

"Foi um bom início. O que ajudou também foram os treinamentos, as três semanas antes da competição. Já joguei com alguns jogadores daqui. A atuação da equipe, principalmente no primeiro tempo onde a gente teve controle, ajudou com que eu me desenvolvesse bem dentro da partida. Já conhecia (alguns jogadores) e isso facilita muito o modelo de jogo do professor Catalá. Então, graças a Deus, não podia ser melhor", afirmou Leandro Vilela sobre a estreia da Chape.

Prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn; Thales Oleques, Raphael Rodrigues, Raniele, Felipe Silva e Thiago Rosa; Giva, Robinho e Felipinho Rocha; Ricardo Bueno e Waguininho. Técnico: Alex de Souza.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio, Guilherme Biro; Danielzinho, Flávio; Negueba, Camilo, Fernandinho; Reinaldo Kauan. Técnico: Ricardo Catalá.

Desfalques

Avaí

Não há desfalques confirmados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?