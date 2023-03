Avaí/Kindermann x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras visita o Avaí/Kindermann na tarde deste domingo (12), às 15h (de Brasília), em Caçador, pela terceira primeira rodada do Brasileirão feminino. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão.

Ainda sem vencer no campeonato, o Avaí/Kindermann quer mostrar a sua força em casa diante do forte rival. O time catarinense é o 14º colocado. Já o Palmeiras venceu os seus dois jogos até o momento e é o vice-líder, com 6 pontos. O Verdão entra em campo querendo manter a sua invencibilidade.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Avaí/Kindermann feminino: Bia, Limpia Fretes, Vero, Kamila, Tayane, Rafinha, Xime, Baião, Annaysa, Kaila e Siméia.

Palmeiras feminino: Tapia, Poliana, Sorriso, Benítez, Katrine, Duda Santos, Gutierres, Camilinha, Bia Zaneratto, Rodríguez e Andressinha.

Desfalques

Avaí/Kindermann

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?