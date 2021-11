Auxiliar de Tite e depois técnico da seleção: Xavi recusou o convite

Xavi Hernández, depois de seis anos e uma promessa de que retornaria, está de volta ao Barcelona, agora como treinador. O substituto de Ronald Koeman, porém, poderia ter vindo ao Brasil ao invés de voltar para a capital da Catalunha quando recebeu uma proposta da CBF, que acabou sendo declinada pensando em um futuro justamente no clube em que ele jogou.

Apesar do voto de confiança de recebeu de Joan Laporta, Ronald Koeman não resistiu ao mau começo de temporada na La Liga e acabou sendo demitido. Assim que se viu sem técnico, o presidente do Barça, que nunca escondeu o desejo de repatriar Xavi, começou as negociações para tirá-lo do Al Sadd, do Qatar.

Depois de duas recusas em outros momentos e alguns dias de negociações, o acordo saiu e, Xavi, um dos maiores ídolos da história do clube, nesta segunda-feira (8), foi apresentado oficialmente como novo treinador do Barcelona.

A volta ao clube culé, porém, poderia não ter acontecido agora, e por “culpa” da CBF. Sem revelar quando exatamente, o ex-jogador confirmou que chegou a ser procurado pela entidade, mas recusou a oferta já pensando no Barça.

“É verdade que me ofereceram. Primeiro, seria auxiliar de Tite, e depois da Copa [de 2022] assumiria a Seleção. Mas minha ideia era vir ao Barça", disse Xavi em sua coletiva de apresentação.

Considerando que tem contrato com o Barcelona até 2024 e pretende realizar um projeto de médio a longo prazo no clube, também é pouco provável pensar que ele decida substituir Tite após a Copa, sem ter passado pelo cargo de auxiliar.

Xavi, que morava no Qatar desde de 2015, quando começou a jogar pelo Al Sadd, aliás, é um dos principais embaixadores da Copa do Mundo de 2022.

Por conta da Data Fifa de novembro, que paralisou os campeonato europeus, Xavi ainda deve demorar um pouco para fazr sua estreia como comandante do Barça. A ideia é que ele passe este período treinando quem estiver à disposição e, depois, no dia 20 de novembro, contra o Espanyol, no Camp Nou, comande seu primeiro jogo.