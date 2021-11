Xavi volta ao Barcelona como técnico para resgatar era campeã

O Barcelona parece ter achado o substituto de Koeman. Xavi Hernández, o grande ídolo do Barça, é o novo técnico do clube catalão, voltando ao elenco com outra função para tentar recuperar a fase vencedora do time.

O Al-Sadd, clube que Xavi estava treinando, pelo qual conquistou sete taças nas últimas duas temporadas, anunciou que o Barcelona irá pagar o valor de rescisão do técnico, de 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões).

Turki Al-Ali, diretor do clube de Qatar, explicou numa declaração que "a direção concordou com a transferência de Xavi para o Barcelona depois da cláusula de penalização estipulada no contrato ser paga. Entramos em acordo com o Barcelona sobre uma cooperação prática no futuro, Xavi é uma parte importante da história de Al Sadd. O desejamos o maior sucesso em seus novos desafios."

Como jogador foi muito vitorioso, tanto pelo Barcelona quanto pela seleção espanhola. São 32 títulos conquistados, incluindo Copa do Mundo, duas Eurocopa, quatro Champions League, dentre outras grandes taças, que o fazem um dos melhores meio-campistas de todos os tempos.