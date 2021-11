Quando Xavi estreia como treinador do Barcelona?

Após a demissão de Ronaldo Koeman, o Barcelona anunciou seu ídolo, Xavi Hernández, como novo treinador da equipe. Xavi, que estava no Al-Sadd, do Qatar, chega com a missão de classificar o time para as oitavas da Champions League e tirar o time do meio da tabela em La Liga.

O treinador, ainda, assinou um contrato de três anos com a equipe espanhola. Vale lembrar que Xavi passou 20 anos desde o time de base no Barça. Antes de encerrar a carreira e virar treinador, Xavi atuou por quatro temporadas no Al-Sadd.

O novo técnico foi apresentado oficialmente na manhã desta segunda-feira (8), e promete ser um treinador linha dura, mas que ajuda seus jogadores: "Você sabe, vou cobrar muito dos meus jogadores e também vou ajudá-los. É uma vantagem já conhecer Ter Stegen, Piqué, Alba, Busquets, (Sergi) Roberto. Eu sei onde posso pressionar e também sei os pontos fracos que possam ter."

Desta forma, muitos torcedores começam a se perguntar quando o novo treinador estreará no time, a Goal te mostra tudo.

Quando Xavi estreará no Barcelona?

Após ser apresentado oficialmente no comando da equipe espanhola, o treinador terá um tempo de trabalho para treinar a equipe, e ainda, definir os melhores jogadores para sua estreia.

Com isso, o treinador terá uma "ajuda" da Data Fifa. Isto porque, o Barcelona só entra em campo no dia 20 de novembro, ou seja, Xavi terá pouco mais de 10 dias para treinar sua equipe sem nenhuma partida por conta dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Ainda assim, o técnico terá alguns desfalques durante esse tempo. Até porque, com o departamento médico cheio (Sergio Aguero, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Sergino Dest, Eric García, Sergio Roberto e Pedri) e jogadores convocados (Sergio Busquets, Jordi Alba, Memphis Depay, Philippe Coutinh, Marc ter Stegen), o treinador não terá boa parte do elenco.

Portanto, Xavi deve estrear no jogo contra o Espanyol, no dia 20 de novembro, às 17h (de Brasília), em pleno Camp Nou.