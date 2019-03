Aubameyang explica comemoração como Pantera Negra: “me representa”

O atacante já comemorou gols como Batman e Homem-Aranha, mas se encontrou de vez como o protetor de Wakanda

Pierre-Emerick Aubameyang foi a grande estrela na vitória por 3 a 0 do sobre o , que garantiu os londrinos nas quartas de final da mesmo após um revés por 3 a 1 no jogo de ida. O gabonês fez dois gols e ainda contribuiu com assistência. Além de ter aparecido pela qualidade dentro de campo, o atacante também foi noticia por ter vestido uma máscara do Pantera Negra em uma comemoração.

Não chega a ser novidade dentro do histórico de Aubameyang. Durante as suas quatro temporadas e meio a serviço do , o gabonês demonstrou o seu apreço por super-heróis mascarados: comemorou como Homem-Aranha e, ao lado de Marco Reus, reeditou a dupla Batman & Robin.

Entretanto, desta vez parece que Aubameyang se identificou permanentemente com o Pantera Negra. Criado por Stan Lee, a mente criativa por trás da Marvel Comics, o herói é o defensor da nação escondida de Wakanda, um oásis de tecnologia e força protegida no coração da África.

"I needed a mask which represents me. It’s the Black Panther and in Africa, in Gabon, we call the national team the Black Panthers of Gabon... It represents me."



🗣 @Aubameyang7 pic.twitter.com/HJfJFDVRYx — Arsenal FC (@Arsenal) 14 de março de 2019

Gabonês, após o jogo Aubameyang explicou os motivos pelos quais passou a usar a máscara do herói: “Eu precisava uma máscara que me representasse. É o Pantera Negra, e na África, no Gabão nós chamamos a seleção de Panteras Negras do Gabão. Isso me representa”, afirmou após o jogo. “Torcedores do Arsenal, Wakanda Forever, vocês já sabem”.

Nas redes sociais, o Arsenal colocou a foto de Aubameyang como Pantera Negra na capa de sua página oficial de Twitter. Além disso, através do Instagram, o ex-atacante Ian Wright, ídolo dos Gunners, homenageou o camisa 14, exaltando o “Wakanda Forever”. E se nos quadrinhos e cinema, um Pantera Negra é sucedido por outro, a esperança dos torcedores londrinos é que o jogador gabonês faça tanto quanto fez Ian Wright dentro dos gramados.