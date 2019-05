Atlético Nacional x Fluminense: experimente o DAZN e assista à partida de graça

O DAZN traz para você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil

Após golear o por 4 a 1 no Maracanã, o reencontra o adversário em Medellín, na , nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília) pelo jogo de volta da segunda fase da . A partida será transmitida com exclusividade pelo DAZN e você pode assistir ao jogo ao vivo e gratuitamente. Basta apenas realizar o cadastro e instantes depois o conteúdo já está liberado para você acompanhar na Smartv, computador, celular, tablet ou no console do vídeogame. Saiba como assinar.

Veja informações da partida!

JOGO Atlético Nacional x Fluminense DATA Quarta-feira, 29 de maio LOCAL Estádio Atanasio Girardot - COL HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Divulgação

Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

Na próxima 4ª, o duelo é longe de casa. Mas o apoio ao Tricolor atravessa fronteiras. Pra ver Fluminense e Atlético Nacional-COL, ao vivo pela #SulAmericana, aproveite o 1º mês grátis pra se cadastrar agora na DAZN. Vamos #JuntosPelaSula >> https://t.co/xRZNcSb5ns pic.twitter.com/EtiO2ubaLr — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 27 de maio de 2019

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO NACIONAL

O Atlético Nacional se classifica se vencer por 3 a 0. O adversário na próxima fase será Penãrol ou , com o time uruguaio decidindo em casa. No primeiro jogo, empate por 1 a 1.

FLUMINENSE

Após ser derrotado pelo na última rodada do Brasileirão, o Tricolor volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Com grande placar construído no jogo de ida por 4 a 1, o pode perder por até dois gols de diferença para se classificar às oitavas de final da Sul-Americana.

O técnico Fernando Diniz vai poder contar com Allan, Luciano e Airton, que já estão integrados ao elenco. No entanto, o atacante Marcos Paulo foi convocado por e terá que se apresentar à seleção para a disputa do Torneio de Toulon, e será desfalque até a parada da .

Jogadores relacionados:

Goleiros

Agenor e Rodolfo

Laterais

Gilberto, Igor Julião e Mascarenhas

Zagueiros

Frazan, Matheus Ferraz e Nino

Meio-campistas

Allan, Airton, Caio, Caio Henrique, Daniel e Paulo Henrique Ganso

Atacantes

Luciano, João Pedro, Pablo Dyego e Yony Gonzalez