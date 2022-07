Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (10), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam neste domingo (10), no Mineirão, a partir das 18h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Apesar do importante compromisso no meio da semana pela Copa do Brasil, há a possibilidade do Atlético-MG entrar em campo neste domingo com força máxima, visando se manter entre os líderes do campeonato. O Galo é o terceiro colocado, com 27 pontos.

Jair e Ademir são as dúvidas do técnico Turco Mohamed, enquanto Keno segue no departamento médico. Por outro lado, Matías Zaracho está recuperado e treinou normalmente.

Do outro lado, o São Paulo vive situação semelhante, já que tem jogo duro também na Copa. O Tricolor está na sétima posição do campeonato, com 22 pontos somados.

A equipe de Rogério Ceni conta com o retorno de Nikão, recuperado de dores no tornozelo, mas segue com vários jogadores no departamento médico, além de outros suspensos.

Nos últimos 20 duelos entre as equipes, o Atlético-MG venceu nove vezes, o São Paulo sete, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Arana; Allan e Otávio; Nacho, Zaracho (Rubens) e Vargas; Hulk.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Miranda, Luizão, Reinaldo, Gabriel, Igor Gomes, Patrick, Welington, Eder e Calleri.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

Keno: lesionado.

São Paulo:

Luan, Caio, Gabriel Sara, Alisson e Andrés Colorado: departamento médico.

Diego Costa, Léo, Rodrigo Nestor e Luciano: suspensos.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o São Paulo nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,66 na vitória do Galo, $ 3,71 no empate e $ 5,35 caso o Tricolor vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,35 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3,02 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes irão balançar as redes, pagando-se $ 2,07 caso sim, e $ 1,70 caso não.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Atlético-MG x São Paulo DATA Domingo, 10 de julho de 2022 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael Alves e Lucio Flor (RS)

Quarto árbitro: Wanderson Souza (MG)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 0 Emelec Copa Libertadores 5 de julho de 2022 Juventude 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão 2 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Atlético-MG Copa do Brasil 13 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Botafogo x Atlético-MG Brasileirão 17 de julho de 2022 18h (de Brasília)

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 4 x 1 Universidad Cat[olica Copa Sul-Americana 7 de julho de 2022 Atlético-GO 1 x 2 São Paulo Brasileirão 3 de julho de 2022

Próximas partidas