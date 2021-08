Atlético-MG x River terá quantos torcedores no Mineirão?

Será o primeiro jogo do Galo com torcida no estádio desde o começo da pandemia

O Atlético-MG vai poder fazer seu primeiro jogo com torcida desde que a pandemia começou, em março de 2020, quando o futebol foi inclusive paralisado no país. O jogo contra o River Plate, pela volta das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), vai marcar a volta da Massa ao Mineirão.

Seguindo as diretrizes da Prefeitura de Belo Horizonte e as normas da Conmebol, o Atlético-MG vai ser apenas o segundo time do Brasil a voltar a jogar para sua torcida, depois do Flamengo, quando atuou em Brasília, também na Libertadores.

De acordo o protocolo da Conmebol, se os governos locais permitirem, os times, nas competições organizadas pela entidade, podem receber público. E é isso que vai acontecer no Mineirão para Atlético-MG x River Plate, nas quartas de final da Libertadores.

Quantos torcedores vão poder ir ao Mineirão?

Torcida do Atlético-MG nos arredores do Mineirão, jogo de hoje será com público dentro do estádio @GoalBR pic.twitter.com/M52ql9oE22 — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 18, 2021

A volta do público aos estádios vai ser gradativa, ou seja, não será liberada a capacidade máxima das arquibancadas para receber o público. No Mineirão, 16 mil ingressos foram colocados à venda, o que corresponde a 30% do que cabe no estádio. A parcela de ingressos do Galo foi esgotada pela torcida.

A ideia de evitar aglomerações, porém, não funcionou. A torcida, que precisou comprar os ingressos on-line e retirar nas bilheterias, relatou muitas filas e demora para conseguir pegar as entradas. Os relatos dados ao GE.com são de que foi necessário esperar cerca de 90 minutos para que todo o procedimento fosse realizado.

O Atlético explicou, ao GE.com, que o problema foi por causa dos torcedores que compraram as entradas por meio do fornecedor antigo. E a demora se deu pela necessidade de conferência de dados das compras.

Por eqnaunto, mesmo que autorizados pelas prefeituras, os times só podem receber público nos estádios em jogos da Libertadores. Isso porque, a CBF, reguladora das demais competições dos clubes brasileiros, com Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ainda não elaborou o protocolo de retorno dos torcedores às arquibancadas.